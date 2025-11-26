NASA вместе с российскими учеными создали нейросеть для поиска экзопланет

Исследовательская группа NASA Ames с партнерами, среди которых сотрудники Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, создали нейросеть для поиска экзопланет, которые определяют по слабым и едва различимым изменениям блеска звезды. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрФУ.

Алгоритм назвали ExoMiner++ и обучили на данных миссии Kepler, где большинство объектов проверены и надежно классифицированы, и «шумных» данных космического телескопа TESS, который каждые две минуты измеряет яркость тысяч звезд по всему небу. Он ищет моменты, когда планета проходит по диску своей звезды. В такие моменты блеск падает на доли процента. Эти краткие мигания называют транзитами. Если транзит повторяется через равные промежутки времени, то с высокой долей вероятности это экзопланета.

«Экзопланеты — это миры за пределами Солнечной системы. Они бывают газовыми гигантами, как Юпитер, а бывают небольшими и плотными, как Земля. Многие вращаются вокруг звезд, похожих на наше Солнце. Некоторые находятся в зонах, где температура позволяет существовать жидкости на поверхности. Их изучение помогает понять, насколько уникально наше положение во Вселенной, как часто встречаются условия, пригодные для жизни, и какие системы могут быть похожи на собственную историю Земли», — рассказал руководитель Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский.

Дело в том, что TESS фиксирует сотни тысяч событий, похожих на транзит, и подавляющее большинство из них не имеют отношения к планетам. Обрабатывать такой поток вручную невозможно. ExoMiner++ анализирует форму изменения яркости, поведение фона, периодичность события, структурные признаки двойных звезд и даже особенности работы реакционных колес спутника, добавляют астрономы.

«Первые результаты впечатляют: ExoMiner++ автоматически разобрал 147 тыс. транзитоподобных событий и выделил из них 7330 тех, что действительно могут быть экзопланетами. Остальные были признаны ложными. При этом модель не только пополнила каталог новыми объектами, но и пересмотрела старые записи. Например, из 2506 кандидатов, которые раньше считались многообещающими, она подтвердила лишь 1797. Это значит, что дальнейшие наблюдения можно направить туда, где вероятность найти настоящую планету высока», — пояснил соавтор исследования, специалист Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Никита Чазов.

В планах исследователей продолжать использовать ExoMiner++ для обработки новых данных TESS, а также адаптировать подход под будущие миссии. Работу уральских ученых поддержало Минобрнауки России (программа «Приоритет-2030») в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ранее физик объяснил, кто сможет ответить на вопрос о существовании параллельных вселенных.