проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какое молоко вредно для сердца

Диетолог Дианова: цельное молоко может привести к ишемии сердца

true
true
true
close
CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Употребление цельного молока (3,8% жирности) положительно связано с ишемической болезнью сердца и смертностью от всех причин, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Ученые давно изучают влияние молочных продуктов на сердце и сосуды. В этом году были опубликованы результаты крупного исследования из Норвегии. Ученые сравнили влияние цельного и обезжиренного молока на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Во-первых, общее высокое потребление молока было связано с повышением риска сердечно-сосудистой и общей смертности от всех причин. Во-вторых, потребление цельного молока (3,8% жирности) положительно связано с ИБС (ишемическая болезнь сердца) и смертностью от всех причин», – объяснила Дианова.

Причем наиболее сильная связь со всеми показателями смертности обнаружилась среди женщин по сравнению с мужчинами.

«В-третьих, потребление обезжиренного молока (0,5% жирности) связано с более низкой смертностью. Например, потребление обезжиренного молока полезнее для женщин, так как было обратно связано со смертностью от ИБС и острого инфаркта миокарда. В-четвертых, повышение общего потребления цельного молока на 100г в день повышало риск сердечно-сосудистой смертности», – добавила доктор.

По словам Диановой, для здоровья сосудов и сердца лучше заменить цельное молоко на обезжиренное или маложирное (1,5% жирности).

«Можно также заменить молоко на растительные аналоги. Вы можете экспериментировать с растительными альтернативами сначала смешивая обезжиренное и растительное молоко пополам, далее постепенно заменяя цельное молоко, например, в напитках или для приготовления завтраков из каши, мюсли, гранолы. А при полном отказе от молока важно включать в рацион другие источники кальция, такие как кунжут, орехи, семена, хумус», – заключила врач.

Ранее россиян предупредили о рисках атрофии клитора при климаксе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами