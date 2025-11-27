Россиянам раскрыли секрет, как побороть страх перед МРТ

В качестве подготовки к МРТ важно развить терпимость к дискомфорту, чтобы процедура не вызывала страха. В этом могут помочь пять специальных упражнений, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, руководитель медицинских продуктов budu.ru Евгений Алешечкин.

«С точки зрения доказательной медицины, одними из самых эффективных практик для борьбы с острым приступом тревожности являются дыхательные техники. Они помогают переключить внимание и успокоить вегетативную нервную систему. Например, можно использовать дыхание по квадрату: вдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета, выдох на четыре счета и снова задержка на четыре. Достаточно одной-трех минут, чтобы почувствовать облегчение», — рекомендует Алешечкин.

Еще одна простая, но действенная техника — заземление. Нужно сфокусироваться на ощущениях здесь и сейчас: обратить внимание на температуру в комнате, прислушаться к звукам вокруг. Это помогает вернуть мозг из катастрофических сценариев будущего в реальный момент.

Однако, когда тревога носит глубинный характер и простые практики не работают, требуется более системный подход.

«Для людей с высоким уровнем тревоги эффективен метод постепенного экспонирования. Это значит, что человек приближается к пугающей процедуре шаг за шагом: сначала подробно читает о ней, затем смотрит видео, после этого может прийти в клинику просто для того, чтобы познакомиться с обстановкой и врачом, и только потом проходит само обследование. Каждый этап снижает уровень страха и неопределенности», — объясняет врач.

Также эксперт советует использовать доказанные методы снижения физиологического возбуждения, например прогрессивной мышечной релаксации по Джейкобсону (поочередное напряжение и расслабление разных групп мышц) перед визитом.

«Наконец, можно подготовить фразу самоуспокоения. Это должно быть короткое, основанное на фактах утверждение, что процедура безопасна и дискомфорт лишь временный», — заключил эксперт.

