Врач рассказал, сколько калорий можно потерять во сне

Сомнолог Смирнов: восьмичасовой сон помогает потратить 500 килокалорий

amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья и нормализации веса тела. Так, за восьмичасовой сон человек примерно сжигает до 500 килокалорий, а недостаточный и некачественный сон могут привести к увеличению аппетита и замедлению метаболизма, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, сомнолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Илья Смирнов.

«Качественный сон оказывает положительное влияние на здоровье, в первую очередь нормализует метаболические процессы в организме, оказывает влияние на контроль аппетита. Два главных гормона, участвующих в регуляции процесса насыщения и, соответственно, управлении аппетитом, — это лептин и грелин, которые отвечают за чувство голода и чувство насыщения. Если у человека нарушен сон, то у него повышается уровень грелина в ночные часы, что провоцирует желание поесть, особенно в отношении высококалорийной пищи», — объяснил доктор.

Сон также помогает снижать уровень гормона стресса, кортизола. Он может повышать аппетит, особенно тягу к высококалорийной, сладкой и жирной пище. Это происходит при хроническом стрессе — когда организм переходит в режим «долгосрочной угрозы» и начинает запасать энергию.

«Сон регулирует гормональный фон и стабилизирует работу эндокринной системы. За восьмичасовой сон человек примерно сжигает до 500 килокалорий — практически мечта для тех, кто желает похудеть, ничего не делая. Правда, работать тут все равно придется — над качеством сна и его продолжительностью — не менее 8–7,5 часа. Недостаток сна ведет к повышенной утомляемости, раздражительности, нарушению когнитивных функций в виде снижения концентрации внимания, памяти и т.д. Зачастую это может стать причиной развития депрессивно-тревожных расстройств», — заключил сомнолог.

Ранее были названы витамины, которых не хватает россиянам.

