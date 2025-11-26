На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач развеяла популярный миф об общем анализе крови

Daily Mirror: по общему анализу крови невозможно выявить рак
true
true
true
close
Shutterstock

Онкологические заболевания невозможно обнаружить с помощью общего анализа, биохимии крови или маркеров воспаления. Об этом предупредила лондонский терапевт Лин Таннус. Слова эксперта цитирует издание Daily Mirror.

Врач пояснила, что стандартные анализы оценивают уровни лейкоцитов, функцию печени и почек, показатели холестерина и глюкозы, работу щитовидной железы и маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок. Эти данные помогают врачу оценить общее состояние организма, но не могут автоматически подтвердить или исключить рак.

Специалист подчеркнула, что лабораторные результаты должны интерпретироваться в контексте жалоб пациента, данных осмотра и медицинского анамнеза. По ее словам, ориентироваться только на цифры в бланке анализов неправильно, поскольку они отражают лишь те параметры, которые врач решил проверить.

«У некоторых пациентов с раком могут наблюдаться низкий гемоглобин или повышенные показатели воспаления, однако эти изменения являются неспецифичными — они также часто встречаются при различных состояниях, не связанных с онкологическими заболеваниями», — уточнила эксперт.

Таннус подчеркнула, что диагностика онкологических заболеваний требует комплексного подхода, а раннее обращение за медицинской помощью при стойких или необъяснимых симптомах остается ключевым элементом диагностики. При этом специализированный анализ на онкомаркеры сдают в случае, когда у врача есть обоснованные подозрения, основанные на симптомах, результатах обследований или индивидуальных факторах риска.

Ранее в России создали уникальное лекарство от инфекций и воспалений из клеток человеческой крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами