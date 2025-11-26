Врач развеяла популярный миф об общем анализе крови

Онкологические заболевания невозможно обнаружить с помощью общего анализа, биохимии крови или маркеров воспаления. Об этом предупредила лондонский терапевт Лин Таннус. Слова эксперта цитирует издание Daily Mirror.

Врач пояснила, что стандартные анализы оценивают уровни лейкоцитов, функцию печени и почек, показатели холестерина и глюкозы, работу щитовидной железы и маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок. Эти данные помогают врачу оценить общее состояние организма, но не могут автоматически подтвердить или исключить рак.

Специалист подчеркнула, что лабораторные результаты должны интерпретироваться в контексте жалоб пациента, данных осмотра и медицинского анамнеза. По ее словам, ориентироваться только на цифры в бланке анализов неправильно, поскольку они отражают лишь те параметры, которые врач решил проверить.

«У некоторых пациентов с раком могут наблюдаться низкий гемоглобин или повышенные показатели воспаления, однако эти изменения являются неспецифичными — они также часто встречаются при различных состояниях, не связанных с онкологическими заболеваниями», — уточнила эксперт.

Таннус подчеркнула, что диагностика онкологических заболеваний требует комплексного подхода, а раннее обращение за медицинской помощью при стойких или необъяснимых симптомах остается ключевым элементом диагностики. При этом специализированный анализ на онкомаркеры сдают в случае, когда у врача есть обоснованные подозрения, основанные на симптомах, результатах обследований или индивидуальных факторах риска.

