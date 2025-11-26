На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Привычный напиток повышает плотность костей у женщин, выяснили ученые

Nutrients: чай повышает минеральную плотность костей у женщин
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление чая коррелирует с более высокой плотностью костей у пожилых женщин. К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерса (Австралия) в ходе 10-летнего исследования остеопоротических переломов. Работа опубликована в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 9704 женщины старше 65 лет. На протяжении десяти лет у участниц несколько раз измеряли минеральную плотность костей бедра и уточняли ежедневное потребление чая и кофе.

Результаты показали: у любительниц чая плотность костной ткани в области тазобедренного сустава была выше — разница составила около 0,003 г/см², что статистически значимо, но несущественно для отдельной пациентки. В среднем кофе не оказывал заметного влияния, хотя при потреблении более пяти чашек в день наблюдалась тенденция к снижению плотности костей.

Дополнительный анализ показал, что у женщин при высоком уровне потребления алкоголя кофе снижал плотность шейки бедренной кости. Чай, напротив, способствовал укреплению костной ткани у женщин с ожирением. Однако авторы подчеркивают, что полученные данные носят наблюдательный характер. Доказать наличие прямой причинно-следственной связи могут клинические исследования.

Ранее были названы препараты, которые теряют эффективность при приеме с кофе.

