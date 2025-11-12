Названы препараты, которые теряют эффективность при приеме с кофе

Кофеин способен снижать эффективность быстродействующих антидепрессантов, таких как кетамин и электросудорожная терапия (ЭСТ). Это показало исследование опубликованное в журнале Brain Medicine.

Ученые объяснили: оба типа лечения вызывают мощный выброс аденозина — вещества, которое снижает возбуждение нервных клеток и стабилизирует настроение. Именно этот всплеск аденозина лежит в основе быстрого улучшения психического состояния, наблюдаемого уже через несколько часов после начала лечения.

Однако кофеин блокирует аденозиновые рецепторы — участки мозга, через которые проявляется терапевтический эффект. В результате чашка кофе, выпитая перед плановым приемом лекарств, может частично нейтрализовать ее действие. Ученые называют это явление «кофейным парадоксом»: регулярное употребление кофе, как показывают наблюдения, связано с более низким риском депрессии, но кратковременное — может препятствовать эффективности быстрых антидепрессантов.

Сейчас исследователи планируют клинические испытания, чтобы выяснить, может ли временный отказ от кофеина усилить действие препаратов с кетамином и терапии электрическим током. По мнению авторов, понимание взаимодействия кофеина и аденозина может привести к созданию более точных схем лечения депрессии и даже новых нефармакологических методов воздействия на мозг.

