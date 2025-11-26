Ученые предупредили о смертельной опасности татуировок

Ученые из Лундского университета выяснили, что татуировки могут быть фактором риска развития рака кожи. Это уже третья работа группы, изучающей возможные долгосрочные последствия попадания татуировочных пигментов в организм: ранее ученые обнаружили потенциальную связь татуировок с лимфомой, но не нашли ее в случае плоскоклеточного рака кожи. Теперь они обратились к меланоме. Работа опубликована в журнале European Journal of Epidemiology (EJE).

Исследователи использовали данные Национального ракового регистра и отобрали 2880 жителей Швеции в возрасте от 20 до 60 лет, у которых была диагностирована меланома. К каждому пациенту подобрали трех здоровых участников такого же пола и возраста. Всем предложили заполнить анкету, указав наличие татуировок, особенности пребывания на солнце, использование соляриев и тип кожи. Это позволило оценить риск меланомы среди татуированных людей, исключив влияние основных сопутствующих факторов.

Когда ученые скорректировали результаты с учетом всех внешних воздействий, они увидели повышение относительного риска среди людей с татуировками. Среди участников с меланомой татуировки имели 22%, в контрольной группе — 20%. Разница невелика, но статистически значима на групповом уровне. Авторы подчеркивают, что говорить о прямой причинно-следственной связи пока рано, однако тенденция требует дальнейших исследований.

Одним из объяснений возможного влияния татуировок на развитие заболеваний может быть реакция иммунной системы. Попадая в кожу, чернила рассматриваются организмом как инородный материал: иммунные клетки захватывают частицы пигмента и транспортируют их в лимфатические узлы. Многие красители содержат азопигменты — органические соединения, которые под действием солнечного света, соляриев или лазеров могут распадаться на потенциально канцерогенные вещества. Рынок татуировочных чернил до недавнего времени оставался фактически нерегулируемым: только с 2022 года ЕС ввел ограничения на содержание токсичных компонентов, однако проверки показывают, что нарушения по-прежнему встречаются.

Ученые подчеркнули, что на фоне продолжающегося роста популярности татуировок вопросы безопасности становятся особенно важными.

