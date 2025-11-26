На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России представили принтер для заживления сложных ран во время операции

Manisha Sonthalia/Vellore Institute of Technology

Сеченовский Университет в рамках V Конгресса молодых ученых представил портативный ручной биопринтер, который позволяет наносить регенерирующий состав на поврежденные ткани непосредственно во время операции. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс службе вуза.

Разработка получила название Биоган. Это один из первых мобильных биопринтеров в России, созданный междисциплинарной командой Первого МГМУ. В отличие от стационарных установок, устройство можно использовать прямо в операционной, без отдельной подготовки биоматериала.

Биопринтер работает с комбинированными биочернилами на основе желатинового гидрогеля, сфероидов собственных клеток пациента и внеклеточных везикул. Такой состав обладает выраженным противовоспалительным и прорегенеративным действием, что ускоряет заживление поврежденных тканей. Технология ориентирована на лечение хронических незаживающих ран, включая диабетические язвы и ожоги. В настоящее время Биоган проходит доклинические испытания на минипигах.

На площадке также продемонстрировали тканеинженерный биореактор для растяжения биоэквивалентов — функциональных аналогов человеческих тканей. Установка имитирует физиологическое растяжение, необходимое для созревания конструкций, и предназначена для выращивания сосудов, связок и кожи.

V Конгресс молодых ученых стартовал 26 ноября на федеральной территории «Сириус». В пресс-службе отмечают, что это событие является ключевым для Десятилетия науки и технологий в России. В этом году его участниками стали более семи тысяч человек из 63 стран.

Сеченовский Университет демонстрирует свои ключевые разработки в рамках стратегического технологического проекта «Клетка-как-лекарство». Цель проекта — сделать клеточную терапию доступной, стандартизированной и масштабируемой, превратив ее из дорогостоящей лабораторной технологии в промышленную медицинскую.

Ранее была названа группа людей, у которых медленнее заживают раны.

