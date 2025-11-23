На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа группа людей, у которых медленнее заживают раны

PNAS: ген MC1R замедляет заживление ран у рыжеволосых
true
true
true
close
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Эдинбургского университета выяснили, что замедленное заживление хронических ран может быть связано с нарушением работы гена MC1R, отвечающего за рыжий цвет волос и пигментацию кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Хронические раны, такие как диабетические язвы и пролежни, остаются одной из самых сложных медицинских проблем — особенно у людей старшего возраста. Чтобы выявить новые возможные причины такого нарушения, ученые провели анализ тысяч клеток из образцов хронически травмированных тканей.

Результаты показали: нарушения в работе сигнального пути POMC-MC1R усиливают воспаление и препятствуют эффективной регенерации. У людей с полностью или частично неработающим геном MC1R восстановление идет значительно медленнее.

Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили, что у 95% грызунов с рыжей шерстью спустя неделю после травмирования незажившие участки кожи сохранялись, тогда как у темношерстных животных раны затягивались полностью.

Чтобы проверить, можно ли компенсировать эту генетическую особенность, исследователи создали крем с селективным агонистом MC1R. В исследованиях на животных он улучшал заживление, снижал воспаление, усиливал образование сосудов и уменьшал рубцевание — однако только при частичной активности гена. Если MC1R был полностью отключен, препарат оказывался неэффективным.

Сейчас команда готовится к клиническим испытаниям. Агонисты MC1R уже применялись в медицине — их безопасность ранее была доказана. Исследователи надеются, что новые препараты на их основе смогут сравнительно быстро стать доступными для пациентов с хроническими ранами.

Ранее связанный с раком белок оказался важен для заживления ран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами