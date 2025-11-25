проект

Россиян предупредили о рисках атрофии клитора при климаксе

Врач Андреевская: во время менопаузы возможна атрофия клитора

Shutterstock

Атрофия клитора, которая проявляется снижением объема и чувствительности, возможна при менопаузе. Это следствие влияния низкого уровня эстрогенов на ткани вульвы и влагалища, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, врач-акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Татьяна Андреевская.

«Терминально — под кли­торной атрофией обычно понимают уменьшение объема и тургора (внутреннее давление в клетке) ткани, снижение кровоснабжения и чувствительности клитора, а также дегенеративные изменения в его структуре. Эти изменения входят в широкий комплекс признаков, связанных с понижением уровня половых гормонов у женщин. Снижение эстрогенов приводит к истончению эпителия и слизистых, уменьшению сосудистого кровоснабжения и увлажненности тканей гениталий. Это напрямую влияет и на клиторную область. В старших возрастных группах ученые наблюдали увеличение коллагена и уменьшение гладкомышечных и эластичных волокон в клиторе — это меняет его структуру и способность «набухать» при возбуждении», – рассказала врач.

Кроме того, при длительной половой пассивности кровоток может уменьшаться, что дополнительно провоцирует снижение объема и чувствительности.

«В большинстве случаев это частично или полностью обратимо при адекватной терапии (локальные эстрогены, увлажнители, регулярная стимуляция), и есть современные варианты лечения. Если это беспокоит — приходите на обследование к гинекологу, врач подберет безопасный и эффективный план лечения под ваши задачи и здоровье. Например, врач может назначить локальную эстрогенную терапию, это кремы, вагинальные таблетки или кольца, которые восстанавливают качество слизистой и местное кровоснабжение», – объяснила врач.

Ранее российские врачи создали устройство для обнаружения скрытого двойного ануса.

