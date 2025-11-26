На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как сексуальная совместимость влияет на будущее отношений

JSPR: представления о сексуальной совместимости влияют на трудности в отношениях
true
true
true
close
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Представления о том, что делает пару сексуально совместимой, могут влиять на то, как человек оценивает будущее отношений при столкновении с интимными трудностями. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Коннектиката. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Авторы отметили, что любые романтические отношения основаны на неявных убеждениях о том, как должна работать «идеальная пара». Одни люди придерживаются убеждений о судьбе: сексуальная совместимость для них — врожденная данность, признак судьбоносного совпадения. Другие разделяют убеждения, согласно которым гармония достигается благодаря усилиям, диалогу и взаимной поддержке.

Эти установки особенно заметны, когда речь заходит о сексуальной дисфункции — распространенной, но эмоционально непростой проблеме, которая может возникнуть в начале отношений. Ученые предположили, что именно базовые установки определяют, будет ли человек видеть в такой ситуации угрозу или возможность укрепить связь.

В исследовании участвовал 461 человек, состоявший в отношениях не более полугода. Испытуемым предложили представить ситуацию, в которой партнер признается в наличии сексуальной дисфункции: для мужчин — эректильной, для женщин — связанной с болью при половом акте. После этого участники проходили опросы, оценивающие их убеждения о сексуальной совместимости, готовность поддерживать партнера и уверенность в том, что отношения могут стать сильнее.

Анализ показал: те, кто верит, что сексуальное удовлетворение требует работы, демонстрировали более высокое стремление заботиться о потребностях партнера без ожидания немедленной отдачи. Эта внутренняя мотивация, в свою очередь, была связана с убежденностью, что отношения могут не только справиться с трудностью, но и стать крепче.

У тех, кто верил в судьбу картина оказалась иной. Люди, уверенные в существовании «сексуальной предначертанности», не демонстрировали повышенной готовности к партнерской поддержке, но при этом были существенно менее склонны верить, что отношения выдержат испытание. Иными словами, вера в то, что «если секс не сложился сразу, значит, партнер не тот», напрямую снижала ощущение перспективы.

В будущем ученые планируют изучить динамику реальных пар, сталкивающихся с сексуальными нарушениями, и расширить выборку, чтобы выяснить, насколько универсален обнаруженный эффект.

Ранее ученые выяснили, почему люди начали целоваться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами