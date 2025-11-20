Ученые выяснили, почему люди начали целоваться

Поцелуи встречаются у самых разных животных, однако с точки зрения эволюции этот жест долго оставался загадкой. Биологи из Оксфорда реконструировали эволюционную историю поцелуев на основе данных о разных видах приматов. Оказалось, поцелуи — древнее поведенческое свойство человекообразных обезьян, возникшее у общего предка этой группы примерно 21,5–16,9 млн лет назад. Эта форма поведения сохранялась на протяжении эволюции и до сих пор встречается у большинства крупных приматов. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Чтобы провести анализ, ученые сначала уточнили определение поцелуя. Некоторые формы контакта у животных могут выглядеть похоже, поэтому важно было определить универсальные критерии. Исследователи определили поцелуй как неагрессивный контакт рот-в-рот, не связанный с передачей пищи.

После этого команда собрала данные о том, какие современные виды приматов демонстрируют такое поведение. В выборку вошли человекообразные обезьяны — шимпанзе, бонобо и орангутаны — у всех наблюдались поцелуи. Затем ученые применили филогенетический анализ, рассматривая поцелуи как эволюционный признак и сопоставляя его с генеалогическим древом приматов. Используя байесовское моделирование и миллионы симуляций, они оценили вероятность того, что различные предки приматов также практиковали поцелуи.

По словам одного из авторов, профессора эволюционной биологии Стюарта Уэста, интеграция методов биологии и анализа поведения позволяет делать выводы о признаках, которые не оставляют ископаемых следов — таких как поцелуи.

Авторы также обнаружили, что наши исчезнувшие родственники — неандертальцы — вероятно, тоже целовались. Этому соответствуют данные о передаче микробов через слюну и факты межвидового скрещивания между неандертальцами и древними людьми.

