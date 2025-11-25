На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы пять маркеров риска ранней смерти в анализах крови

PLOS: повышение уровней пяти белков крови может указывать на риск ранней смерти
true
true
true
close
Shutterstock

Повышенные уровни белков PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 и LTBP2 в крови могут указывать на скрытый риск ранней смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея. Результаты исследования опубликованы в PLOS One.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 38 тысяч испытуемых, предоставленные Британским биобанком. Повышенная концентрация пяти молекул в крови стабильно предшествовала летальному исходу в ближайшие пять и десять лет. Указанные белки (PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 и LTBP2) участвуют в клеточной миграции, воспалении, заживлении ран, иммунном ответе, структурной поддержке тканей и некоторых патологических процессах.

Кроме того, исследователи обнаружили сотни других белков, связанных с повышенным риском смерти даже после учета курения, возраста и хронических заболеваний. Наиболее тесно с преждевременной смертью были связаны молекулы, участвующие в воспалении, росте клеток и межклеточной коммуникации. Так, высокий уровень SERPINA1, регулирующего воспалительные процессы в легких, оказался одним из точных предикторов пятилетнего риска.

Авторы подчеркивают: новые данные могут помочь создать «белковый профиль риска», позволяющий заранее выявлять людей с повышенной вероятностью развития тяжелых заболеваний. Раннее выявление таких пациентов откроет возможности для превентивных мер и снизит нагрузку на систему здравоохранения за счет предотвращения осложнений.

Ранее был создан препарат для «омоложения» клеток крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами