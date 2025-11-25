Названы пять маркеров риска ранней смерти в анализах крови

Повышенные уровни белков PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 и LTBP2 в крови могут указывать на скрытый риск ранней смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея. Результаты исследования опубликованы в PLOS One.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 38 тысяч испытуемых, предоставленные Британским биобанком. Повышенная концентрация пяти молекул в крови стабильно предшествовала летальному исходу в ближайшие пять и десять лет. Указанные белки (PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 и LTBP2) участвуют в клеточной миграции, воспалении, заживлении ран, иммунном ответе, структурной поддержке тканей и некоторых патологических процессах.

Кроме того, исследователи обнаружили сотни других белков, связанных с повышенным риском смерти даже после учета курения, возраста и хронических заболеваний. Наиболее тесно с преждевременной смертью были связаны молекулы, участвующие в воспалении, росте клеток и межклеточной коммуникации. Так, высокий уровень SERPINA1, регулирующего воспалительные процессы в легких, оказался одним из точных предикторов пятилетнего риска.

Авторы подчеркивают: новые данные могут помочь создать «белковый профиль риска», позволяющий заранее выявлять людей с повышенной вероятностью развития тяжелых заболеваний. Раннее выявление таких пациентов откроет возможности для превентивных мер и снизит нагрузку на систему здравоохранения за счет предотвращения осложнений.

