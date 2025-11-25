Создан препарат для «омоложения» клеток крови

Ученым из Института биомедицинских исследований Bellvitge (IDIBELL) удалось «омолодить» кроветворные стволовые клетки с помощью препарата Rhosin, блокирующего белок RhoA. В стареющих клетках костного мозга этот белок запускает нарушения, связанные с ослаблением иммунитета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Старение характеризуется снижением функций тканей и является основным фактором риска развития серьезных заболеваний.

«В частности, снижение функциональности гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в пожилом возрасте не только влияет на их способность регенерировать кроветворную систему, но и напрямую способствует развитию серьезных заболеваний, связанных со старением», — уточнили ученые.

В серии экспериментов обработка стволовых клеток человека препаратом Rhosin восстанавливала их функциональные характеристики: клетки вновь активно делились, формировали здоровые иммунные клетки и лучше приживались после трансплантации. Дополнительный анализ с применением методов машинного обучения подтвердил, что препарат перестраивает хроматин (вещество, составляющее ДНК) и уменьшает повреждающую напряженность ядерной оболочки. Эти факторы рассматриваются как одни из ключевых драйверов клеточного старения.

Авторы отмечают, что в отличие от распространенных подходов, направленных на замедление последствий старения, новая стратегия воздействует на его фундаментальный механизм. Если данные об эффективности Rhosin будут подтверждены в клинических исследованиях, фармакологическое «омоложение» системы кроветворения может стать инструментом профилактики связанных с возрастом заболеваний.

