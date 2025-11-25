Выявлен скрытый триггер, способный удвоить риск болезни Паркинсона

JAMA: апноэ сна может повысить риск болезни Паркинсона почти в два раза

Апноэ сна, остающееся без лечения, может почти вдвое повышать риск развития болезни Паркинсона, выяснили исследователи Орегонского университета здоровья и науки. Результаты опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Апноэ сна — это состояние, при котором во время сна дыхание временно прерывается, при этом паузы могут длиться более 10 секунд. За одну ночь такие эпизоды могут повторяться от десятков до сотен раз, что снижает уровень насыщения крови кислородом (сатурацию). Ранее исследования уже подтвердили наличие связи между апноэ и сердечно-сосудистыми патологиями.

Чтобы выявить дополнительные риски для здоровья у людей с апноэ, ученые проанализировали электронные медицинские записи более 11 миллионов американцев за период с 1999 по 2022 годы. Выяснилось, что регулярное использование аппарата CPAP, который помогает поддерживать дыхание во сне, существенно снижает вероятность нейродегенерации.

Даже после учета ожирения, гипертонии, возраста и других факторов связь между апноэ и риском Паркинсона оставалась значимой. Ученые объясняют это тем, что многократные эпизоды снижения уровня кислорода во сне со временем повреждают нейроны и повышают их уязвимость к возрастным изменениям.

Исследователи подчеркивают: CPAP не только улучшает качество сна и снижает дневную усталость, но и может выступать важной мерой защиты мозга. Многие пациенты отмечают заметное улучшение самочувствия после начала терапии — теперь к этим эффектам добавляется потенциальное снижение риска болезни Паркинсона.

