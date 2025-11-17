Ученые назвали неожиданный предвестник болезней Альцгеймера и Паркинсона

Обоняние — один из самых малоизученных и недооцененных чувств. Оно напрямую связано с отделами мозга, отвечающими за эмоции и память: сигналы от рецепторов сразу поступают в обонятельную луковицу, расположенную в переднем мозге. Именно поэтому запах способен вызвать резкие переживания — и так же незаметно исчезнуть на фоне простуды или возрастных изменений. Но утрата запахов может быть не просто временным дискомфортом. Все чаще исследователи называют ее одним из самых ранних предвестников нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Об этом сообщает портал The Conversation.

До 90% людей с болезнью Паркинсона сталкиваются со снижением обоняния за многие годы до появления двигательных симптомов. К моменту, когда возникают тремор или скованность, половина нейронов, вырабатывающих дофамин, уже погибла — и болезнь находится в далеко зашедшей стадии.

Потеря обоняния могла бы быть ценным биомаркером, который позволит заметить болезнь на самом старте. Но проблема в том, что этот симптом слишком неспецифичен — его вызывают возраст, вирусы, стресс, повреждение слизистой.

Тем не менее, новые данные указывают: у некоторых пациентов болезнь может начинаться именно с обонятельной луковицы. Участки мозга, уязвимые к вирусам, токсинам или пестицидам, могут первыми давать сбой — изменения распространяются, затрагивая зоны, отвечающие за движение.

В случае болезни Альцгеймера ранние нарушения связаны с поражением голубоватого участка ствола мозга — locus coeruleus. Он отвечает за бодрствование и эмоциональные реакции и тесно связан с обонятельной системой. Когда эта связь ослабляется, нарушается и восприятие запахов — задолго до ухудшения памяти.

У части пациентов с Паркинсоном возникают и обонятельные галлюцинации — фантомные запахи дыма, табака, древесины. В то время как реальные неприятные запахи — резина, дым, мыло — уловить становится трудно. При этом запахи шоколада или кофе пациенты ощущают нормально.

Несколько лет назад стало известно о феномене, который поначалу казался мистификацией: специфический «запах Паркинсона», описываемый как древесно-мускусный. Его впервые почувствовала шотландка Джой Милн — за двенадцать лет до того, как ее мужу поставили диагноз. Позже ученые подтвердили: биохимический состав кожного сала у пациентов действительно меняется.

Для врачей нарушения обоняния — важная подсказка при сложной дифференциальной диагностике между болезнью Паркинсона и другими расстройствами движения. А для ученых — возможность заглянуть в одну из самых уязвимых зон мозга, понять механизмы болезни и приблизиться к более раннему и точному выявлению.

Ранее стало известно, как уровень дохода влияет на риск деменции.