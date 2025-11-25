В Малайзии постельных клопов научили работать криминалистами

Клопы давно известны как надоедливые бытовые паразиты, оставляющие зудящие укусы. Однако малайзийские ученые доказали: клопы могут стать неожиданными союзниками криминалистики. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Команда биологов обнаружила, что тропический постельный клоп Cimex hemipterus способен сохранять ДНК человека до 45 дней после укуса. Это делает насекомых ценным источником улик: анализ содержимого их желудка позволяет установить пол, цвет глаз, волос и кожи потенциального подозреваемого.

«Мы называем клопов «врагом под одеялом», но они могут быть и шпионами, помогающими раскрывать преступления», — рассказал энтомолог Абдул Хафиз Аб Маджид.

Исследование длилось почти пять лет. В лаборатории при стабильной температуре 23–24 градуса ученые разводили клопов, предоставляя им небольшие порции крови — всего 1,5–5,3 микролитра за раз. После кормления специалисты извлекали из насекомых ДНК и проводили анализ с использованием маркеров STR и SNP — стандартных методов генетической идентификации.

Результаты оказались впечатляющими. Даже спустя 45 дней после укуса набор ДНК позволял восстановить базовый фенотип, определить пол и ключевые внешние признаки человека.

Как отметил Хафиз, клопы обладают важным преимуществом перед комарами и мухами: они не летают и редко перемещаются дальше 6 метров от места кормления. Это повышает точность криминалистического анализа и снижает вероятность «ложных следов».

Насекомые могут оказаться полезны на местах преступлений, где злоумышленники намеренно уничтожили биологические улики. Клопы часто скрываются в складках мебели, швах матрацев и под наволочками — и их легко упустить из виду, хотя внутри они несут генетическую информацию о последней жертве.

Исследователь Лим Ли, участвовавшая в работе, призналась, что сама добровольно становилась «донором» для клопов. По ее словам, эти насекомые «не так страшны», как считают многие, и не переносят заболеваний — хотя их укусы действительно вызывают сильный зуд.

Тем не менее ученые подчеркивают: у метода есть ограничения. Генетический материал сохраняется не более полутора месяцев, и использовать клопов можно только в том случае, если они действительно присутствуют на месте преступления.

«Это не панацея, но это новый инструмент, который может помочь расследованиям в первые дни и недели после происшествия», — заключил Хафиз.

Ранее у черепах обнаружили загадочную суперспособность.