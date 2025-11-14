Ученый рассказал о загадочном происхождении звездопада Леониды

С 17 по 18 ноября Землю накроет пик метеорного потока Леониды — одного из самых известных «звездопадов» года. Жители России смогут увидеть до 15 метеоров в час, сообщили «Газете.Ru» в Пермском Политехе.

Леониды — поток, связанный с кометой Темпеля–Туттля, который ежегодно проходит через пылевой след этого небесного тела. При входе частиц в атмосферу на огромных скоростях возникает яркая вспышка — тот самый эффект «падающей звезды».

Первые письменные упоминания Леонид относятся к 902 году. Радиант расположен в созвездии Льва — отсюда и название потока.

«Комету Темпеля–Туттля открыли в XIX веке — Эрнст Темпель в 1865 году и Гораций Таттл в 1866-м. Она делает оборот вокруг Солнца за 33 года. При каждом сближении происходит испарение льда, выброс пыли и газа, формируется протяжннный шлейф. Когда Земля пересекает его, мы видим метеорный поток», — рассказал эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Леониды известны всплесками сверхвысокой активности. Самым знаменитым считается звездопад 1833 года — интенсивность потока тогда достигала 100 тыс. метеоров в час.

«Последний перигелий кометы был в 1998 году. В 1999–2002 годах наблюдались мощные звездопады, особенно в 2001-м — более 2 тыс. метеоров в час. Следующее сближение ожидают в 2031 году», — уточнил астроном.

В этом году ожидаются скромные, но эффектные Леониды — примерно 10–15 метеоров в час, при пике до 20.

«Главная особенность Леонид — их скорость. Они входят в атмосферу примерно со 70 км/с и являются одними из самых быстрых метеоров. Многие оставляют яркие следы, иногда появляются болиды — метеоры, по блеску превосходящие Венеру», — отметил Бурмистров.

Лучшее время наблюдений — вечер 17 ноября, около 21:00 мск. После полуночи радиант поднимется выше, а ближе к утру можно ожидать наибольшего числа метеоров.

Эксперт рекомендует смотреть не прямо на созвездие Льва, а в область вокруг — так метеоры будут казаться длиннее. Для успешного просмотра желательно выбрать место вдали от городской засветки, на открытой местности: поле, холм или загородный участок.

Ранее на Марсе нашли возможные укрытия инопланетян.