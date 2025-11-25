Назван фактор, удваивающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Психические расстройства способны значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 50-100%, а при уже существующих нарушениях сердца вероятность тяжелых исходов может возрастать на 60-170%. К такому выводу пришли ученые из Университета Эмори. Результаты исследования опубликованы в The Atlanta Journal-Constitution (AJC).

Ученые отметили: люди с психическими расстройствами чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми болезнями, так же как и пациенты с заболеваниями сердца нередко испытывают проблемы с психическим здоровьем. Исследовательская группа проанализировала данные многочисленных работ, уделив особое внимание различиям, затрагивающим людей с психическими диагнозами.

Результаты показали, что депрессия, тревожные расстройства, шизофрения и посттравматическое стрессовое расстройство наиболее тесно связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом шизофрения чаще и значительнее влияет на вероятность нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

Авторы указывают, что связь объясняется несколькими механизмами: усилением системного воспаления, поведенческими и социальными факторами — низкой физической активностью, высоким уровнем стресса, нерегулярным лечением и ограниченным доступом к медицинской помощи.

Среди корректируемых факторов риска ученые выделяют нормализацию сна и отказ от длительного дневного отдыха. По словам экспертов, такие привычки помогают снизить нагрузку на сердце даже при наличии психического заболевания.

Ранее были названы изменения в мозге, общие для нескольких расстройств психики.