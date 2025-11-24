Названы изменения в мозге, общие для нескольких расстройств психики

При тревожности, депрессии, СДВГ и расстройствах поведения у детей и подростков сокращаются области мозга, отвечающие за эмоции и реакцию на угрозы. К такому выводу пришли ученые из Университета Бата. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Ученые проанализировали данные сканирования мозга почти девяти тысяч детей и подростков. Примерно у половины испытуемых было диагностировано психическое расстройство. Все четыре расстройства были связаны с аналогичными изменениями: уменьшением площади поверхности в ключевых областях, участвующих в эмоциональной регуляции и телесной осознанности. К ним относятся островковая доля мозга, энторинальная кора, средняя височная извилина и миндалевидное тело.

«Психические расстройства, начинающиеся в детстве, часто остаются недиагностированными или нелеченными на протяжении многих лет. Это ложится тяжелым бременем на людей, семьи и общество, приводя к потере человеческого потенциала», — отметила Софи Тауненд, ведущий автор работы и научный сотрудник факультета психологии Университета Бата.

Ученые также обнаружили, что у девочек и мальчиков с одинаковыми расстройствами изменения в структуре мозга также были схожими.

«Это удивительно, учитывая, что предыдущие, менее масштабные исследования показывали различия между полами при одном и том же диагнозе», — отметили авторы работы.

При этом исследование подтвердило половые различия в распространенности расстройств: СДВГ и расстройства поведения чаще встречаются у мальчиков, а депрессия и тревожные расстройства — у девочек.

