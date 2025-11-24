На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы изменения в мозге, общие для нескольких расстройств психики

BioPsy: при четырех расстройствах психики сокращаются одинаковые области мозга
true
true
true
close
Depositphotos

При тревожности, депрессии, СДВГ и расстройствах поведения у детей и подростков сокращаются области мозга, отвечающие за эмоции и реакцию на угрозы. К такому выводу пришли ученые из Университета Бата. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Ученые проанализировали данные сканирования мозга почти девяти тысяч детей и подростков. Примерно у половины испытуемых было диагностировано психическое расстройство. Все четыре расстройства были связаны с аналогичными изменениями: уменьшением площади поверхности в ключевых областях, участвующих в эмоциональной регуляции и телесной осознанности. К ним относятся островковая доля мозга, энторинальная кора, средняя височная извилина и миндалевидное тело.

«Психические расстройства, начинающиеся в детстве, часто остаются недиагностированными или нелеченными на протяжении многих лет. Это ложится тяжелым бременем на людей, семьи и общество, приводя к потере человеческого потенциала», — отметила Софи Тауненд, ведущий автор работы и научный сотрудник факультета психологии Университета Бата.

Ученые также обнаружили, что у девочек и мальчиков с одинаковыми расстройствами изменения в структуре мозга также были схожими.

«Это удивительно, учитывая, что предыдущие, менее масштабные исследования показывали различия между полами при одном и том же диагнозе», — отметили авторы работы.

При этом исследование подтвердило половые различия в распространенности расстройств: СДВГ и расстройства поведения чаще встречаются у мальчиков, а депрессия и тревожные расстройства — у девочек.

Ранее ученые объяснили, почему принцип развития анорексии аналогичен шизофрении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами