Найден способ выявлять болезни кишечника без колоноскопии

ACS Sensors: гелевые «капсулы-детекторы» выявляют болезни ЖКТ без колоноскопии
Shutterstock

Ученые представили новую технологию сверхбыстрой диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта — платформу MagGel-BS, в которой бактериальные биосенсоры заключены в магнитный биосовместимый гидрогель. Методика позволяет обнаруживать маркеры кишечных нарушений за считанные минуты и без применения инвазивных процедур. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Sensors.

Бактериальные датчики давно рассматривались как инструмент раннего выявления патологии, однако их пероральное использование ограничивало низкая выживаемость в кислой желудочной среде и риск нежелательного взаимодействия с микробиотой. Помещение биосенсоров в магнитный альгинатный гидрогель решило эти проблемы: жизнеспособность бактерий в желудочном соке увеличилась в десять раз, а точность диагностики существенно повысилась.

В экспериментах на мышах MagGel-BS определял кишечное кровотечение примерно за 20 минут — тогда как стандартным биосенсорам требовались часы. Методика не вызывала иммунного ответа и не приводила к побочным эффектам, что подтверждает ее биосовместимость и безопасность.

Авторы считают, что такие гелевые капсулы-детекторы могут стать новым классом быстрых биомаркеров для мониторинга заболеваний ЖКТ. В дальнейшем технология может послужить основой для систем, которые будут не только обнаруживать патологию, но и реагировать на нее терапевтически.

Ранее был назван фактор риска предрака кишечника у молодых женщин.

