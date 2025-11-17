Назван фактор риска предрака кишечника у молодых женщин

Частое употребление ультрапереработанных продуктов может повышать риск появления предраковых полипов в кишечнике у женщин до 50 лет. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда и Массачусетского госпиталя общего профиля. Результаты опубликованы в JAMA Oncology.

В исследовании участвовали более 29 тысяч медсестер моложе 50 лет. Всем участницам была проведена как минимум одна эндоскопия кишечника. Каждые четыре года женщины заполняли подробные анкеты о питании — это позволило оценить средний уровень потребления ультрапереработанных продуктов.

К ультрапереработанным продуктам (УОП) исследователи относят газированные напитки, сладости, упакованные снеки, чипсы, готовые блюда, мясные нарезки, хот-доги и другие продукты, прошедшие глубокую промышленную переработку.

У тех, кто употреблял около трех порций таких продуктов в день, риск обнаружения предраковых полипов составлял около 3%. При повышении доли ультрапереработанных продуктов до 10 порций риск повышался до 5%. Также ученые установили: у тех, кто регулярно потреблял УОП в больших количествах, вероятность развития аденом – полипов, которые могут стать началом колоректального рака — была выше на 45%.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако корреляцию между уровнем потребления УОП и риском развития предрака кишечника ученые называют устойчивой. По словам исследователей, в работе также учитывались другие факторы риска рака, такие как индекс массы тела, диабет и низкое потребление клетчатки. Даже с учетом этих параметров связь УОП с аномальным ростом тканей сохранялась.

Ранее ученые выяснили, как клетчатка помогает иммунитету бороться с раком.