На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо распространенное заболевание, в разы повышающее уровень холестерина в крови

Circulation: гиперхолестеринемия вызывает очень высокий уровень холестерина
true
true
true
close
Shutterstock

Действующие национальные рекомендации по генетическому скринингу не позволяют выявить подавляющее большинство людей с гиперхолестеринемией — наследственным состоянием, которое вызывает очень высокий уровень холестерина и раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи Mayo Clinic. Работа опубликована в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine.

Семейная гиперхолестеринемия — одно из самых распространенных генетических заболеваний: им страдает один из 200–250 человек. С рождения у таких людей повышен уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) — «плохого» холестерина.

Заболевание часто передается незаметно — без явных симптомов — на протяжении нескольких поколений. Несмотря на то что состояние хорошо поддается лечению, люди без диагноза живут с повышенным риском инфарктов и инсультов. Сердечно-сосудистые болезни остаются ведущей причиной смерти, и высокий уровень холестерина — один из ключевых факторов риска.

По данным ученых, почти 90% людей с семейной гиперхолестеринемией не попали бы под стандартные критерии для генетического тестирования. Они не знали о своем состоянии до участия в исследовании Mayo Clinic, в котором применялась экзомная секвенирование — метод, считывающий белок-кодирующие участки генома. Каждый пятый из них уже имел признаки ишемической болезни сердца.

«Наши результаты выявили серьезный пробел в действующих национальных рекомендациях, которые опираются на уровень холестерина и семейный анамнез, чтобы направлять людей на генетический тест», — отметил ведущий автор исследования, гастроэнтеролог и генетик Майло Джевел Самаддер из Комплексного онкологического центра Mayo Clinic. — «Если мы сможем находить пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний раньше, мы сможем лечить их раньше, менять ход болезни и, возможно, спасать жизни».

Ранее был найден способ снизить уровень «плохого» холестерина на 60%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами