Невролог рассказала, как бороться с рассеянностью

Существует пять упражнений с доказанной эффективностью, которые помогают бороться с рассеянностью, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Рассеянность и невнимательность, по словам врача, часто не признак болезни, а следствие перегрузки, нарушения режима, хронического стресса. Чтобы повысить внимание, нужно бороться с этими причинами при помощи нескольких упражнений.

«Первое — медитация осознанности. Cядьте удобно, закройте глаза, сосредоточьтесь на ощущениях дыхания (в носу, груди, животе). Такая медитация должна занимать около 10 минут в день. Примерно через 1–2 месяца улучшается контроль над вниманием, снижается импульсивность. Второе упражнение — «сканер тела». Лежа или сидя, последовательно «сканируйте» тело — от пальцев ног до макушки. Замечайте ощущения в каждой части тела. Это тоже занимает примерно 10 минут в день, а эффект заметен уже через месяц», — объяснила врач.

Третье упражнение — тренировка переключения внимания «Цифры и буквы». Напишите два столбика: слева цифры от 1 до 20, справа буквы от А до Т.

«Нужно поочередно называть: 1-А, 2-Б, 3-В и т.д., но не глядя на лист, а «в уме». Потом попробуйте в обратном порядке. Это развивает когнитивную гибкость и контроль торможения (способность подавлять автоматические реакции). Четвертый способ улучшить внимание - дыхательные упражнения (4-7-8): вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох на 8 секунд. Повторить 4 цикла. Это снижает тревожность, улучшает концентрацию. Пятое упражнение — наблюдатель. Выберите любой объект (чашку, дерево, лампу) и внимательно изучайте его 2–3 минуты: форма, цвет, текстура, тени, блики. Старайтесь не думать — просто наблюдать. Тренирует избирательное внимание и «якорение» в настоящем моменте», — посоветовала доктор.

