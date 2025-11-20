Ученая спрогнозировала поведение валют на предновогоднем рынке

Декабрь традиционно сопровождается повышенной волатильностью на мировых валютных рынках. Сказывается рост потребительского спроса, подготовка бизнеса к отчётности и корректировка бюджетной политики. По словам Юлии Стародумовой, старшего преподавателя кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха, российская экономика к концу года действует в устойчивой модели, сформировавшейся после 2022 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В декабре инфляция традиционно ускоряется из-за увеличения потребления и праздничных выплат работникам бюджетной сферы. Именно поэтому Центробанк решил приостановить смягчение денежно-кредитной политики и удерживает ключевую ставку на уровне 16,5%. Регулятор не исключает плавного снижения ставки в следующем году до 13–15%, что возможно при росте ВВП примерно на 0,5–1%.

Стародумова отметила, что валютный рынок будет развиваться в русле общей экономической стабильности. Доллар, после сентябрьского пика 2025 года, по ее словам, продолжит колебаться в коридоре 79–83 рублей. Рубль сохраняет равновесие благодаря нескольким факторам: обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, высокой ключевой ставке, поддерживающей привлекательность рублевых активов, и регулярным интервенциям Банка России.

В то же время на валюту давят потребности критически важного импорта, использование средств Фонда национального благосостояния и сохраняющиеся трудности с репатриацией прибыли иностранными компаниями. Несмотря на выросший объем импортозамещения, стратегические импортные позиции все еще требуют значительных валютных расходов, что ограничивает потенциал укрепления рубля.

В российско-китайских расчётах сохраняется устойчиво положительный баланс: Россия поставляет сырье, Китай — товары бытового и промышленного назначения. Это формирует стабильный спрос на юань со стороны российских импортеров. Дополнительным фактором становится расширение возможностей использования банковских карт двух стран, упрощающее взаимные платежи. До конца года курс юаня, по оценке Стародумовой, останется стабильным и вряд ли превысит 12–13 рублей, при этом спрос на него продолжит расти.

