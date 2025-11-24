Ученые выяснили, каких мужчин воспринимают как более «доминантных»

Международная команда ученых выяснила, что человеческий запах может служить тонким биологическим сигналом социального доминирования. Оказалось, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона производят запах, который другие люди воспринимают как более «доминантный». Этот эффект не связан с привлекательностью и действует на уровне, который практически не осознается. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Социальная иерархия — важная часть жизни человека, и для успешного взаимодействия с окружающими людям необходимо уметь оценивать статус других. Доминирование — один из эволюционных путей достижения статуса, основанный на силе и способности навязывать свою волю. Другой путь — престиж, который строится на уважении, знаниях и компетентности.

Авторы работы предположили, что тестостерон, известный своей ролью в статусном поведении мужчин, может отражаться в составе запаха. Гормон влияет на работу апокриновых желез и выработку кожного сала, создавая индивидуальный «ароматический профиль». Чтобы проверить эту связь, ученые набрали 74 молодых мужчин, измерили их уровень тестостерона и собрали образцы запаха, предложив испытуемым сутки носить стерильные хлопковые футболки после специального режима без ароматизированных средств, алкоголя и насыщенной запахами еды.

Запахи оценивали 797 независимых участников — мужчины и женщины. Они не знали, кому принадлежала футболка, и должны были оценить запах по интенсивности, приятности и предполагаемым личностным характеристикам владельца, включая доминантность и престиж.

Статистический анализ показал устойчивую связь: чем выше уровень тестостерона, тем более «доминантным» респонденты считали владельца запаха. Это не объяснялось только более резким ароматом — даже при поправке на интенсивность тестостерон продолжал предсказывать восприятие доминирования. При этом престиж с запахом никак не коррелировал, что подтверждает его культурную, а не биологическую природу.

Интересно, что ни самооценка мужчин, ни пол оценивающих не влияли на результат. Мужчины и женщины одинаково интерпретировали запахи: высокая концентрация тестостерона ассоциировалась именно с доминирующим профилем поведения.

