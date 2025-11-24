На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена альтернатива инъекциям для похудения

Lancet: таблетка GLP-1 эффективна для лечения ожирения без инъекций
true
true
true
close
Shutterstock

Международная команда ученых выяснила, что пероральный препарат орфорглипрон — аналог GLP-1 в виде таблетки — помогает взрослым с ожирением и сахарным диабетом 2 типа значительно снизить массу тела и улучшить показатели гликемии. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Сейчас наиболее эффективные средства этой группы представлены инъекциями, вызывающими у части пациентов дискомфорт из-за уколов. Орфорглипрон, по словам авторов, может стать более доступной и удобной альтернативой.

Орфорглипрон — это маломолекулярный не пептидный агонист рецепторов GLP-1. Препарат принимают один раз в сутки, он стимулирует выделение инсулина, снижает секрецию глюкагона, уменьшает аппетит и помогает контролировать прием пищи. Таблетки не требуют хранения в холодильнике, а их прием не зависит от режима питания.

По словам Деборы Хорн, профессора Медицинской школы МакГоверна и руководителя исследования, удобная форма приема может существенно расширить доступ к терапии ожирения и диабета.

В исследовании приняли участие 1613 взрослых с ожирением и диабетом 2 типа из 10 стран. За 72 недели участникам постепенно повышали дозировку орфорглипрони — от 1 до 6, 12 и 36 мг, сравнивая эффект с плацебо.

В отличие от большинства подобных испытаний, участникам не назначали строгую низкокалорийную диету. Вместо этого их стимулировали к более гибким, повседневным изменениям: контролю порций, отказу от пропуска приемов пищи, увеличению потребления белка и клетчатки, ограничению сахара и насыщенных жиров, а также регулярной физической активности.

Результаты продемонстрировали до 10,5% снижения массы тела и улучшение гликемии через 72 недели. Участники также отметили улучшение контроля сахара в крови. Побочные эффекты были преимущественно легкими и умеренными со стороны желудочно-кишечного тракта — аналогичными тем, что наблюдаются при использовании инъекционных GLP-1.

По словам авторов исследования, орфорглипрон может стать «метформином в терапии ожирения» — массовым и доступным препаратом первого выбора. Его выпуск ожидается в 2026 году, при этом стоимость будет значительно ниже существующих инъекционных аналогов.

Ранее были названы продукты, провоцирующие переедание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами