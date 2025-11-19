На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы продукты, провоцирующие переедание

Obesity: ультраобработанные продукты в рационе приводят к перееданию
Depositphotos

Американские ученые установили, что подростки и молодые люди на раннем этапе взросления по-разному реагируют на ультраобработанные продукты. Участники исследования 18–21 года съедали значительно больше калорий после двухнедельной диеты, богатой ультраобработанными продуктами, тогда как у 22–25-летних такого эффекта не наблюдалось. Работа опубликована в журнале Obesity.

Анализ опирался на данные The Lancet, согласно которым к 2050 году каждый третий американец в возрасте 15–24 лет будет соответствовать критериям ожирения. Считается, что рост связан с образом жизни, наследственностью и другими факторами, однако питание играет ключевую роль. Ультраобработанные продукты, на которые приходится 55–65% рациона молодых американцев, ранее связывали с нарушениями обмена, плохим сердечно-сосудистым здоровьем и другими проблемами.

Исследователи из Вирджинского политехнического университета поставили цель выяснить, как разные типы диет влияют на пищевое поведение в условиях «шведского стола». Для этого они провели контролируемое исследование с участием 27 мужчин и женщин 18–25 лет, чья масса тела оставалась стабильной не менее шести месяцев.

Добровольцы в течение двух недель придерживались одного из двух рационов: первый на 81% состоял из ультраобработанных продуктов, второй не содержал их вовсе. Питание было строго контролируемым: завтрак участники ели в лаборатории, остальные блюда готовили в метаболической кухне. Оба рациона были тщательно выровнены по 22 параметрам — от макронутриентов и клетчатки до минерального состава.

Затем участников приглашали на завтрак-шведский стол, где они могли есть сколько угодно. Каждому предоставляли поднос примерно на 1800 килокалорий — в четыре раза больше стандартного завтрака. После этого оценивали склонность к приему пищи без чувства голода: добровольцам давали поднос со снеками и просили попробовать каждый, а затем разрешали есть дальше по желанию.

В целом тип диеты не влиял на количество съеденных калорий. Однако статистически значимые различия появились, когда исследователи разделили участников по возрасту. У 18–21-летних после диеты с обилием ультраобработанных продуктов увеличивался калораж в буфете — и они чаще ели дальше, даже не испытывая голода. У 22–25-летних эта тенденция отсутствовала.

В будущем исследователи планируют расширить выборку и использовать нейровизуализацию и биомаркеры, чтобы лучше понять механизмы влияния ультраобработанных продуктов на пищевое поведение у молодых людей.

Ранее был назван простой способ снизить риск диабета вдвое.

