В ягодах нашли вещества, укрепляющие кости

Nutrients: полифенолы из ягод могут поддерживать плотность костей
close
Depositphotos

Химические соединения полифенолы в составе ягод потенциально способны поддерживать минеральную плотность костей и снижать воспаление в костной ткани. К такому выводу пришли ученые Университета Милана и Университета Павии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали 19 ранее опубликованных работ — от клинических исследований до экспериментов на животных и клеточных моделях — чтобы оценить влияние ягодных соединений на состояние костей. Особое внимание они уделили антоцианам. Последние представляют собой разновидность полифенолов — природных антиоксидантов, которые содержатся в растениях и помогают защищать клетки от воспалительного и оксидативного стресса. Антоцианы придают ягодам насыщенные синие, фиолетовые и красные оттенки.

В наблюдательных работах более высокое потребление антоцианов было связано с увеличением минеральной плотности костей (BMD). В небольших клинических испытаниях с применением черники и черной смородины также отмечались умеренные улучшения BMD и отдельных маркеров костного обмена. Однако данные оказались непоследовательными и отличались в зависимости от методологии.

В лабораторных экспериментах эффект был выражен четче: экстракты ягод снижали активность остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань, — и усиливали работу остеобластов, участвующих в ее формировании. Кроме того, полифенолы помогали защищать кость от воспалительных процессов и воздействия свободных радикалов.

Тем не менее авторы подчеркивают, что доказательств пока недостаточно — клинические исследования ограничены малыми выборками и коротким периодом наблюдения.

«Ягоды в рационе можно рассматривать лишь как потенциально полезное дополнение к стандартной профилактике остеопороза, а не как основную самостоятельную меру», — заключили ученые.

Ранее врач рассказала, на какое заболевание суставов может указывать их хруст.

