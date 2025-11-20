проект

Врач рассказала, на какое заболевание суставов может указывать их хруст

Врач Сиротенко: хруст с болью в суставе может говорить об артрозе

fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Хруст с болью в суставе может быть первым признаком артроза, рассказала «Газете.Ru» заведующая лечебным отделением Клиники КИТ в Куркино Кристина Сиротенко.

Артроз — это хроническое прогрессирующее разрушение хряща, не связанное с воспалением. При артрозе происходит разрушение суставного хряща, из-за чего оголенные кости трутся друг о друга при движениях в суставе, провоцируя хруст и щелчки.

«Боль возникает только при нагрузке и стихает в покое, кроме того, для этого заболевания также характерна деформация сустава. Артроз поражает преимущественно людей зрелого и пожилого возраста (особенно после 65 лет). С возрастом суставные хрящи истончаются и повреждаются. Этому способствуют хронические заболевания, неблагоприятные условия труда, малоподвижный образ жизни, наследственная предрасположенность. Причем с каждым годом количество пациентов неуклонно растет. Эта болезнь существенно снижает общее качество жизни: любое движение суставов при выполнении ежедневных действий, таких как перемещение или подъем с дивана, вызывает дискомфорт», – рассказала врач.

Однако хруст в суставах не всегда связан с артрозом, есть и другие возможные его причины, например: пузырьки газа в суставной жидкости, дефицит влаги в организме, чрезмерные физические нагрузки, инфекции, травмы, отложение солей, нарушение положения сухожилий и связок.

Поэтому так важно не заниматься самолечением, а определить причину хруста у врача.

Ранее врач предупредила, что неправильное глотание слюны может влиять на прикус.

