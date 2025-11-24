На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные ошибки в борьбе с бессонницей

Hola: тревога и контакт со смартфоном усиливают бессонницу
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Разочарование и тревога при невозможности заснуть усугубляют бессонницу, поскольку активируют гормоны, способствующие бодрствованию. Также отодвинуть наступление сна может контакт со смартфоном. Об этом изданию Hola рассказалрассказал клинический нейрофизиолог Даниэль Бланес Жакар, координатор отделения сна Университетской больницы Санатас-Ла-Сарсуэла (Испания).

По словам Жакара, если человек не может уснуть в течение примерно получаса, ему следует встать с кровати и заняться чем-нибудь спокойным и непродуктивным вне спальни. Эксперт советует выбрать тусклое оранжевое или желтое освещение — в отличие от белого или голубого, оно не вызывает эмоционального отклика и стимулирует выработку мелатонина (гормона-регулятора сна).

«Идеальное занятие — чтение как можно более скучной книги», — отметил специалист.

По словам нейрофизиолога, привычка «хвататься за гаджеты» — главная ошибка тех, кто пытается дождаться возникновения сонливости в кровати. Жакар подчеркивает, что использование смартфона, просмотр телевизора, работа за компьютером или выполнение любых задач, которые кажутся интересными или требуют внимания, только дальше отодвигают засыпание. Такие занятия стимулируют мозг, усиливают тревожность, связанную с отсутствием сна, и тем самым продлевают бессонницу.

Врач также напомнил, что недостаточный прием пищи перед сном может стать дополнительным фактором риска.

«Если человек отказывается от ужина или ест слишком мало, ночью возможна гипогликемия — резкое падение уровня глюкозы. Это состояние нередко приводит к пробуждениям и затрудняет повторное засыпание. Легкий, но полноценный ужин помогает снизить вероятность ночной бессонницы и стабилизировать качество сна», — заключил эксперт.

Ранее ученые выяснили, что сочетание бессонницы и апноэ резко повышает риск гипертонии.

