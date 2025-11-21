На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли неочевидный секрет «прочности» отношений

EPS: одинаковая привлекательность партнеров делает отношения стабильнее
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые считают себя и своих партнеров одинаково привлекательными в романтическом смысле, как правило, сообщают о более счастливах и устойчивых отношениях. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

В эволюционной психологии эта характеристика называется «партнерской ценностью» — суммарной привлекательностью человека как потенциального партнера, включающей внешность, здоровье, чувство юмора и другие качества. Ранее было известно, что высокая оценка партнера связана с удовлетворенностью отношениями, но влияние расхождений в ценности партнеров оставалось неясным.

В двух исследованиях ученые опросили 454 студентa в США и 1764 взрослых жителей Израиля. Участники оценивали собственную привлекательность и привлекательность партнера по специальному опроснику, а также заполняли шкалы, измеряющие удовлетворенность отношениями, степень вложенности, готовность сохранять союз и восприятие возможных альтернатив.

Анализ показал четкую тенденцию: пары, где оба партнера воспринимались как привлекательные, демонстрировали самую высокую удовлетворенность и приверженность отношениям.

Авторы отметили, что восприятие собственной привлекательности меняется с возрастом, опытом и культурным контекстом — и именно эти факторы, вероятно, определяют, станет ли различие в «ценности» источником тревоги или, напротив, укрепит союз.

Ранее ученые выяснили, почему люди начали целоваться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами