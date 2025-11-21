На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы пять повседневных привычек, незаметно разрушающих поджелудочную

Conversation: серьезный вред поджелудочной наносят ожирение и гиподинамия
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Поджелудочная железа играет ключевую роль в работе организма: она вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны, регулирующие уровень сахара в крови. Однако повседневные привычки, включая злоупотребление алкоголем, курение и неправильное питание, способны годами незаметно повреждать этот орган. Об этом сообщает портал The Conversation.

По данным специалистов, наиболее серьезный вред поджелудочной наносят алкоголь, курение, неправильная диета, ожирение и малоподвижный образ жизни. Эти факторы резко повышают вероятность развития панкреатита, диабета и рака поджелудочной железы.

Алкоголь остается одной из главных причин панкреатита. При регулярном употреблении спиртного пищеварительные ферменты могут активироваться внутри самой железы, повреждая ткани и вызывая тяжелое воспаление. Кроме того, алкоголь сгущает панкреатический сок, что приводит к образованию пробок и камней, закупорке протоков и постепенному рубцеванию тканей. Рекомендовано не превышать 14 единиц алкоголя в неделю и избегать запоев.

Курение не менее опасно: оно повышает риск как острого, так и хронического панкреатита, а также считается одним из ключевых факторов возникновения рака поджелудочной. Никотин вызывает резкие скачки кальция в клетках, что провоцирует воспаление и повреждение ДНК. При этом уже через 15 лет после отказа от курения риск заболевания приближается к уровню некурящих.

Неправильное питание воздействует на орган сразу несколькими путями. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара повышают вероятность образования желчных камней и роста уровня триглицеридов, что может привести к закупорке сосудов поджелудочной и повреждению тканей. Частые скачки сахара в крови также усиливают нагрузку на орган.

Ожирение способствует накоплению жира в самой железе и хроническому воспалению. Оно же увеличивает концентрацию воспалительных молекул в организме и делает человека более уязвимым к диабету и онкологическим заболеваниям. Малоподвижный образ жизни усиливает инсулинорезистентность, заставляя поджелудочную работать на пределе. Физическая активность, напротив, снижает риск онкологии и улучшает обмен веществ.

Врачи подчеркнули, что большинство рисков можно снизить. Ограничение алкоголя, отказ от курения, рацион с преобладанием овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также регулярная физическая активность существенно уменьшают вероятность поражения поджелудочной.

Ранее был назван неочевидный фактор развития рака мочевого пузыря.

