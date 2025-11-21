Назван неочевидный фактор развития рака мочевого пузыря

DRCP: люди с диабетом 1-го типа в четыре раза чаще заболевают раком мочевого пузыря

Люди с диабетом 1-го типа подвержены раку мочевого пузыря значительно сильнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Университета Южной Калифорнии, проведя первое систематическое исследование, которое корректно учло влияние курения — главного фактора риска этого заболевания. Работа опубликована в журнале Diabetes Research and Clinical Practice (DRCP).

Около половины случаев рака мочевого пузыря обусловлены курением. Остальная половина причин остается малоизученной. Ранее исследования намекали на возможную связь диабета 2-го типа с раком мочевого пузыря, однако для диабета 1-го типа такой связи не находили — до сих пор.

Как объяснили авторы, все предыдущие работы имели общий изъян: ни в одном исследовании влияние курения не было надежно учтено. Это критично, поскольку табак — мощнейший фактор риска рака мочевого пузыря, и без его учета невозможно отделить действие диабета от действия курения.

Исследователи предположили, что люди с диабетом 1-го типа могут курить меньше, чем среднее население, поскольку с детства живут с тяжелым заболеванием и чаще придерживаются здорового образа жизни. Это могло «маскировать» влияние самого диабета.

Чтобы проверить эту гипотезу, ведущий автор работы, магистр общественного здравоохранения Хелена Оскуй Беннет, собрала данные о распространенности курения в странах, где проводились исходные исследования, включая сведения ВОЗ. Анализ подтвердил: различия в курении действительно скрывали реальный риск. После корректировки на курение стало ясно, что люди с диабетом 1-го типа заболевают раком мочевого пузыря в 4,29 раза чаще.

Биологические механизмы связи пока остаются неясными, однако авторы подозревают, что диабет 1-го типа может менять процессы в клетках и тканях, способствуя росту опухоли. Если так, то тщательный контроль глюкозы и управление заболеванием могут снизить риск. Кроме того, исследователи не исключают, что диабет и курение могут усиливать негативное влияние друг друга.

