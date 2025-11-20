На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии нашли древнейшее массовое скопление костей динозавров

PLOS ONE: в Румынии нашли скопление костей динозавров возрастом 72 миллиона лет
true
true
true
close
Nesbitt et al.

Венгерско-румынская группа ученых обнаружила в бассейне Хацег (Румыния) рекордное скопление костей динозавров — более сотни окаменелостей на квадратный метр. На участке под кодовым названием К2 обнаружены также обнаружены останки амфибий, черепах, крокодилов и млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Бассейн Хацег уже более века является палеонтологическим ориентиром мирового уровня. Однако, несмотря на множество раскопок, останки динозавров традиционно считались относительно редкими в этой области. Новое открытие опровергает это представление. В слое площадью менее пяти квадратных метров исследователи зафиксировали свыше 800 окаменелостей позвоночных, причем крупные кости динозавров лежали вплотную друг к другу, формируя беспрецедентное по плотности захоронение.

«Местонахождение К2 было обнаружено уже в первые дни полевых работ в 2019 году. На поверхности глинистых слоев были обнаружены десятки крупных черных костей, исключительно хорошо сохранившихся. За несколько лет раскопок удалось собрать уникальную коллекцию, включающую как изолированные кости, так и частично сочлененные скелеты», — уточняет руководитель команды Габор Ботфалваи, доцент Университета имени Лоранда Этвеша.

Палеонтологи предполагают, что захоронение сформировалось около 72 млн лет назад. В то время регион пересекали пересыхающие русла рек, которые периодически выходили из берегов после проливных дождей. Потоки воды переносили трупы и останки животных с возвышенностей на низинные участки, создавая плотные скопления костного материала.

Особую ценность представляют сочлененные скелеты двух видов травоядных динозавров. Среди них — двуногий рабдодонтид длиной около двух метров, один из наиболее распространенных видов Хацега. Главное открытие — частично сохранившийся скелет титанозавра-завропода, столь полно представленный в Трансильвании впервые. Его анализ позволит уточнить таксономию (организацию) рода и расширит представления о фауне позднемеловой Европы.

Ранее американские ученые нашли у динозавров копыта.

