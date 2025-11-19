На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупное облако солнечной плазмы ударит по межзвездному «кораблю-комете» в пятницу

ИКИ РАН: крупное облако плазмы ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS 21 ноября
Крупный выброс солнечной плазмы ударит по загадочному межзвездному объекту 3I/ATLAS уже в эту пятницу, 21 ноября. Об этом сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Выброс плазмы зарегистрировали на обратной стороне Солнца 17 ноября. На данный момент расстояние от загадочного объекта до звезды составляет около 230 млн километров. По прогнозам ученых, плазменное облако ударит по межзвездному «кораблю-комете» в середине дня в пятницу, 21 ноября, ориентировочно в 15 часов по московскому времени.

До этого 3I/ATLAS подвергся серии сильных ударов солнечной плазмы в 20-х числах октября, когда пролетал почти точно за Солнцем. В отличие от комет, которые регулярно сближаются с ним, для межзвездного тела эта встреча могла стать первой в жизни. Чуть позже объект вышел из-за Солнца немного с измененной орбитой, а также с увеличившейся яркостью.

18 ноября в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что NASA проведет брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS. Ожидается, что во время брифинга будут представлены записи с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая работает на орбите вокруг Марса.

Космический объект 3I/ATLAS был впервые замечен 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее ученые поймали первый сигнал с инопланетного объекта, приближающегося к Земле.

