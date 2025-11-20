На Солнце произошел выброс плазмы рекордного объема

ИКИ РАН: с Солнца улетел «царь-протуберанец», чей диаметр больше Земли в 80 раз

На Солнце произошел выброс плазменного вещества рекордного объема. Об этом сообщают ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«С Солнца улетел «царь-протуберанец гигантское облако раскаленного газа» <...> Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три дня назад, 17 ноября, из той же области Солнца произошел крупны выброс плазмы. Туда опиралась правая «нога» протуберанца.

Ученые предполагают, что оба события имеют на Солнце общий источник. Они могут быть связаны с тем же центром 4274, который на прошлой неделе произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0.

12 ноября компания Blue Origin отменила запуск ракеты-носителя New Glenn с двумя зондами Escapade, предназначенными для исследования магнитной оболочки Марса, из-за высокой солнечной активности.

Решение о переносе старта ракеты было принято из-за потенциального воздействия солнечной радиации на космические аппараты Escapade, которые должны быть выведены на орбиту в рамках миссии.

