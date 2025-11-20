Ученые раскрыли тайну древних болот возрастом 15 тысяч лет

Ученые из Саутгемптонского университета обнаружили, что древние торфяные болота в Южном полушарии хранят следы крупного климатического перелома, произошедшего около 15 тысяч лет назад. Международная команда исследователей показала, что резкие сдвиги Южных западных ветров в конце последнего ледникового периода запустили стремительный рост болотных экосистем. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

В течение десятилетий геологи не могли объяснить, почему после окончания ледникового периода торфяники распространились по Южному полушарию — от Южной Америки и Австралазии до юга Африки и субантарктических островов. Оказалось, ключевую роль сыграло изменение циркуляции атмосферы.

По словам ведущего автора исследования, доцента Зои Томас, смещение ветров на север около 15 тысяч лет назад изменило перемешивание вод в Южном океане — крупнейшем природном углеродном поглотителе планеты. Поскольку торфяники представляют собой огромные хранилища углерода, их быстрый рост в этот период указывает на важную перестройку глобального углеродного цикла.

Торфяники формируются, когда переувлажненные почвы накапливают слои разлагающихся растений на протяжении тысячелетий. Используя радиоуглеродный анализ образцов торфа, собранных по всему Южному полушарию, ученые определили моменты, когда климат стал достаточно влажным для устойчивого роста таких экосистем. Оказалось, что периоды активного формирования болота синхронизированы со смещениями ветров и изменениями концентраций углекислого газа в атмосфере.

Современные наблюдения показали, что Южные западные ветры вновь смещаются, но уже в сторону Южного полюса — тенденция, связанная с нынешним глобальным потеплением. Томас предупредила, что это может ослабить способность океана улавливать углерод, а также уже приводит к росту засух и лесных пожаров на южных континентах.

Соавтор исследования, Хейди Кэдд из Университета Вуллонгонга, отметила: если крупнейший углеродный поглотитель планеты станет менее эффективным, уровень углекислого газа в атмосфере будет расти еще быстрее, усиливая глобальное потепление.

