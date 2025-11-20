На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые преодолели одну из главных проблем в лечении рака мозга

STM: ультразвук повысил эффективность химиотерапии агрессивного рака мозга
Depositphotos

Ученые Колумбийского университета использовали звуковые волны для неинвазивного открытия гематоэнцефалического барьера — естественной «защиты» мозга, которая обычно препятствует попаданию лекарств в опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

Технологию в сочетании с химиотерапией протестировали на трех детях с диффузной срединной глиомой — редким и крайне агрессивным видом рака, который почти всегда приводит к летальному исходу. Сфокусированный ультразвук позволил лекарственным препаратам успешно достичь опухолей, улучшая состояние пациентов без побочных эффектов.

«Теперь, когда мы убедились в безопасности метода у детей, можно проводить дальнейшие испытания с более высокими дозами препаратов для мозга на ранних стадиях болезни», — отмечает детский онколог и руководитель исследования Стергиос Захарулис, доцент Колумбийского университета.

Несмотря на успехи в лечении некоторых агрессивных опухолей, прогноз при раке мозга у детей остаётся крайне тяжелым: большинство пациентов с глиомой срединных структур живут менее года после постановки диагноза. Основная проблема — гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов и инфекций, но блокирует действие химиотерапии.

Ранее исследования показали, что барьер можно безопасно ослабить для улучшения доставки лекарств, а затем восстановить его. Именно эти результаты легли в основу новой методики лечения.

«Во время процедуры дети могут спокойно читать книгу или играть на планшете. Она полностью неинвазивная, безболезненная и длится всего несколько минут. В перспективе технология может изменить подход к лечению детского рака и повысить выживаемость пациентов с труднолечимыми опухолями», — отмечают ученые.

Ранее в России научились прогнозировать исход лечения черепно-мозговой травмы.

