В России научились прогнозировать исход лечения черепно-мозговой травмы

Около 600 тысяч черепно-мозговых травм ежегодно фиксируется в России, и до 40% всех внутричерепных кровоизлияний приходятся на субдуральные гематомы — одно из самых опасных последствий удара по голове. При разрыве сосудов кровь заполняет пространство между мозгом и черепом, сдавливая ткани. Такое состояние требует максимально быстрого решения.Специалисты ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и ПНИПУ разработали и запатентовали компьютерную программу, которая помогает врачам спрогнозировать перспективы лечения уже в первые часы после поступления пациента. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В основу алгоритма легли результаты клинических наблюдений, позволившие выделить два ключевых прогностических фактора — возраст больного и расположение гематомы. Система также учитывает объем кровоизлияния, срок от момента травмы до госпитализации и прием препаратов, разжижающих кровь.

Авторы разработки подчеркнули, что задача программы — не заменить врача, а дать ему инструмент для быстрой и объективной оценки состояния пациента. Это особенно важно при травмах головного мозга, когда счет идет на минуты.

«Программа позволяет врачу ввести ключевые данные — возраст, локализацию и объем гематомы, время, прошедшее с момента травмы, и факт приема антикоагулянтов. На основе балльной оценки она формирует прогноз: благоприятный, средний или неблагоприятный», — объяснил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Владислав Никитин.

Необходимость в таком инструменте стала очевидной после анализа клинических случаев, проведенного пермскими нейрохирургами. В исследование включили пациентов, поступивших в первые шесть часов после травмы. Их разделили на группы по расположению гематомы — лобно-височную, теменно-височную и лобно-теменно-затылочную области. Это позволило оценить, как локализация кровоизлияния влияет на дальнейшую динамику.

Среди пациентов, достигших хороших результатов лечения, чаще всего встречались гематомы лобно-височной области — на них пришлось 35% всех успешных исходов. Наименее благоприятная картина наблюдалась при лобно-теменно-затылочной локализации: такие гематомы имели больший объем, а пациенты поступали в более тяжелом состоянии. Еще одним фактором риска стал возраст. Ученые сравнили молодых пострадавших (22–29 лет) и пациентов старше 60 лет с одинаковым объемом кровоизлияния. Разница оказалась значительной.

«Результаты лечения пожилых пациентов заметно уступают показателям у молодых. Они поступали в более тяжелом состоянии и медленнее восстанавливались.Такая разница соответствует переходу от почти полной самостоятельности к умеренной инвалидности», — отметил доцент кафедры анатомии ПГМУ, доктор медицинских наук, врач-невролог Анатолий Баландин.

Программа уже используется исследователями в клинической практике. Разработчики планируют расширять функциональность системы и уточнять алгоритмы по мере накопления новых данных.

