Найден способ блокировать развитие диабета первого типа

Комбинированная пересадка кроветворных стволовых клеток и клеток поджелудочной железы позволила исследователям Стэнфордской школы медицины полностью предотвратить или обратить диабет первого типа у мышей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Сахарный диабет первого типа — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует и разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Это приводит к повышению уровня глюкозы в крови (гипергликемии). В число факторов риска заболевания входят не избыточный вес, неправильное питание и возраст старше 40 лет, а сбои в иммунной регуляции.

Для подготовки организма к трансплантации ученые применили щадящий режим иммуномодуляции: комбинацию антител, низкодозного облучения и препарата, используемого для лечения аутоиммунных заболеваний. Отмечается, что отдельные элементы этой схемы уже используются в клинической практике, что повышает вероятность переноса технологии в медицину.

Метод оказался эффективным для всех 19 подопытных животных — как для особей с высоким риском развития диабета, так и для мышей с уже сформировавшимся заболеванием. Формирование новой иммунной системы — из клеток донора и реципиента — остановило аутоиммунное разрушение бета-клеток и обеспечило устойчивую нормализацию уровня глюкозы без инсулина и без иммунодепрессантов.

Следующим этапом исследователи называют адаптацию метода для клинических испытаний и поиск надежного источника клеток поджелудочной железы для пересадки. По их оценке, подход к «перезагрузке» иммунной системы может стать прорывным не только для лечения диабета первого типа, но и для терапии других аутоиммунных болезней. Также ученые надеются использовать методику для повышения безопасности трансплантаций от частично несовместимых доноров.

