Назван объем талии у мужчин и женщин, который указывает на высокие риски диабета

Врач Меркулова: о рисках диабета может говорить талия более 80 см у женщин и 94 см у мужчин

Freepik.com

Объем талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин может указывать на повышенные риски развития диабета, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова.

Метаболический синдром – это комплекс процессов, характеризующийся увеличением массы висцерального жира (находится вокруг внутренних органов брюшной полости), вследствие чего снижается чувствительность периферических тканей к инсулину, повышается уровень инсулина, что в итоге вызывает развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового обмена, возникновение артериальной гипертонии. По словам врача, это «спусковой крючок» для диабета.

«Самый основной и первый, пусковой момент – инсулинорезистентность, которая устанавливается при: объем талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. Да, для установления инсулинорезистентности не нужно сдавать инсулин, считать индексы HOMA и CARO, стоит лишь измерить объем талии и взвеситься, подсчитав затем свой индекс массы тела», – объяснила доктор.

Инсулинорезистентность – это состояние, когда поджелудочная железа пытается повысить выработку инсулина для того, чтобы взять всю глюкозу из кровотока и перенести в периферические ткани, преобразовав в энергию или отложив «про запас».

«Но большое количество подкожно-жировой клетчатки, в основном висцерального жира, выделяя различные провоспалительные молекулы, мешает инсулину прикрепиться к клеткам периферических тканей и «отдать» глюкозу внутрь клетки. Некоторое время резервов поджелудочной железы хватает, но, не снизив массу тела, не избавившись от висцерального жира, в дальнейшем резервные способности железы заканчиваются, сначала наступает предиабет, который затем вполне может перейти в сахарный диабет 2-го типа», – отметила доктор.

Однако важно понимать, что инсулинорезистентность – не причина, а следствие избыточного веса. Сама по себе она не мешает снизить вес, но повышает риски развития диабета второго типа.

