Две сигареты в день повышают риск ранней смерти на 60%, выяснили ученые

PLOS M: две сигареты в день значительно повышают риск инфаркта и ранней смерти

Даже низкоинтенсивное курение классических сигарет — двух до пяти штук в день — существенно повышает риск инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Университета Джонса Хопкинса. Результаты опубликованы в PLOS Medicine.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 300 тысяч участников 22 проспективных исследований. Результаты показали: даже «легкое» курение было ассоциировано с повышением риска сердечной недостаточности на 50%. Вероятность смерти от всех причин у таких курильщиков возрастала на 60% по сравнению с участниками без этой привычки.

Авторы отмечают, что наиболее значимое снижение рисков наблюдалось в первые 10 лет после отказа от сигарет. Однако даже спустя 30 лет у бывших курильщиков вероятность возникновения проблем со здоровьем оставалась повышенной.

Ученые подчеркивают: сокращение числа выкуриваемых сигарет не является эффективной стратегией снижения сердечно-сосудистых рисков. Наиболее значимый и устойчивый защитный эффект обеспечивает полный отказ от табачной продукции.

