На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В NASA оценили опасность угрозы кометы 3I/ATLAS для Земли

NASA: комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли
close
NASA/ESA/D. Jewitt (UCLA)

Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, находясь от нее на безопасном расстоянии, заявила заместитель директора по научным миссиям NASA Никки Фокс. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале агентства.

По ее словам, комета находится на безопасном расстоянии от Земли, оно практически в два раза превышает расстояние от планеты до Солнца.

В NASA добавили, что комета подойдет к Земле в пятницу, 19 декабря, не ближе чем на 170 млн миль (более 27 млн км). В агентстве отметили, что планируют продолжать наблюдать за 3I/ATLAS, пока она движется через Солнечную систему. Ожидается, что весной следующего года комета пересечет орбиту Юпитера.

До этого ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что крупный выброс солнечной плазмы ударит по загадочному межзвездному объекту 3I/ATLAS уже в эту пятницу, 21 ноября.

Космический объект 3I/ATLAS был впервые замечен 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее ученые поймали первый сигнал с инопланетного объекта, приближающегося к Земле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами