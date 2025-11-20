В NASA оценили опасность угрозы кометы 3I/ATLAS для Земли

Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, находясь от нее на безопасном расстоянии, заявила заместитель директора по научным миссиям NASA Никки Фокс. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале агентства.

По ее словам, комета находится на безопасном расстоянии от Земли, оно практически в два раза превышает расстояние от планеты до Солнца.

В NASA добавили, что комета подойдет к Земле в пятницу, 19 декабря, не ближе чем на 170 млн миль (более 27 млн км). В агентстве отметили, что планируют продолжать наблюдать за 3I/ATLAS, пока она движется через Солнечную систему. Ожидается, что весной следующего года комета пересечет орбиту Юпитера.

До этого ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что крупный выброс солнечной плазмы ударит по загадочному межзвездному объекту 3I/ATLAS уже в эту пятницу, 21 ноября.

Космический объект 3I/ATLAS был впервые замечен 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее ученые поймали первый сигнал с инопланетного объекта, приближающегося к Земле.