В NASA заявили о беспрецедентной кампании наблюдений за кометой 3I/ATLAS

За межзвездной кометой 3I/ATLAS ведется беспрецедентная по масштабу кампания наблюдений. Об этом на своем сайте сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В настоящее время за кометой следят свыше десяти космических аппаратов, находящихся в различных точках Солнечной системы.

В ведомстве отметили, что с момента открытия 3I/ATLAS 1 июля уже 12 аппаратов получили и обработали изображения кометы. В ближайшие месяцы в процессе наблюдения будут участвовать и другие миссии. Использование космических аппаратов из разных точек Солнечной системы дает возможность астрономам сравнить свойства 3I/ATLAS с кометами местного происхождения и лучше понять состав других планетных систем.

19 ноября ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что крупный выброс солнечной плазмы ударит по загадочному межзвездному объекту 3I/ATLAS уже в эту пятницу, 21 ноября.

Ранее ученые поймали первый сигнал с инопланетного объекта, приближающегося к Земле.