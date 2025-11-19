В Австрии зафиксировали рост числа хищных червей Obama

Недалеко от Тульна в Нижней Австрии обнаружили хищного плоского червя Obama nungara. Ученые из Венского музея естественной истории и Инсбрукского университета называют находку тревожным сигналом — инвазивный вид может подорвать экологический баланс, уничтожая ключевых беспозвоночных. Об этом сообщает издание Bild.

Генетический анализ подтвердил, что найденные экземпляры принадлежат именно этому виду. С 2022 по 2024 год в Австрии зарегистрированы четыре подтвержденных случая его появления.

Obama nungara происходит из Аргентины и считается инвазивным видом, который в Европе распространяется преимущественно в ходе международной торговли декоративными растениями. В ряде стран — прежде всего во Франции — вид уже широко натурализовался: по данным паразитолога Жана-Лу Жюстена, следы этих насекомых выявлены на большей части территории. В отдельных локациях численность достигает тысяч особей.

Основная экологическая проблема связана с трофическим поведением вида. O. nungara активно поедает дождевых червей, а также других представителей почвенной фауны — моллюсков, личинок насекомых, мокриц. Дождевые черви играют ключевую роль в поддержании структуры и функционирования почвы, поэтому сокращение их численности может приводить к долговременным изменениям качества почвы и снижению ее продуктивности.

Эффективных естественных врагов у O. nungara в Европе практически нет: птицы и ежи избегают его из-за специфических химических защитных соединений, придающих червю горький вкус.

В Германии вид впервые был обнаружен в 2020 году, в том числе в Баварии, Северном Рейне–Вестфалии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге. Пока остается неясным, способен ли он устойчиво закрепиться в Австрии и Центральной Европе в целом. Однако изменение климата и рост среднегодовых температур могут повысить вероятность успешной натурализации вида.

