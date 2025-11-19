На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австрии зафиксировали рост числа хищных червей Obama

Bild: хищные черви Obama начали распространяться на территории Австрии
true
true
true
close
Piterkeo/CC

Недалеко от Тульна в Нижней Австрии обнаружили хищного плоского червя Obama nungara. Ученые из Венского музея естественной истории и Инсбрукского университета называют находку тревожным сигналом — инвазивный вид может подорвать экологический баланс, уничтожая ключевых беспозвоночных. Об этом сообщает издание Bild.

Генетический анализ подтвердил, что найденные экземпляры принадлежат именно этому виду. С 2022 по 2024 год в Австрии зарегистрированы четыре подтвержденных случая его появления.

Obama nungara происходит из Аргентины и считается инвазивным видом, который в Европе распространяется преимущественно в ходе международной торговли декоративными растениями. В ряде стран — прежде всего во Франции — вид уже широко натурализовался: по данным паразитолога Жана-Лу Жюстена, следы этих насекомых выявлены на большей части территории. В отдельных локациях численность достигает тысяч особей.

Основная экологическая проблема связана с трофическим поведением вида. O. nungara активно поедает дождевых червей, а также других представителей почвенной фауны — моллюсков, личинок насекомых, мокриц. Дождевые черви играют ключевую роль в поддержании структуры и функционирования почвы, поэтому сокращение их численности может приводить к долговременным изменениям качества почвы и снижению ее продуктивности.

Эффективных естественных врагов у O. nungara в Европе практически нет: птицы и ежи избегают его из-за специфических химических защитных соединений, придающих червю горький вкус.

В Германии вид впервые был обнаружен в 2020 году, в том числе в Баварии, Северном Рейне–Вестфалии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге. Пока остается неясным, способен ли он устойчиво закрепиться в Австрии и Центральной Европе в целом. Однако изменение климата и рост среднегодовых температур могут повысить вероятность успешной натурализации вида.

Ранее ученые выяснили, почему опасные комары активнее жалят по вечерам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами