Ученые выяснили, почему опасные комары активнее жалят по вечерам

PNAS: комары-переносчики чикунгуньи активнее жалят по утрам и вечерам
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Биологи из Колумбийского университета выяснили, что активность укусов у комаров Aedes aegypti — основных переносчиков денге, вируса Зика и чикунгуньи — напрямую связана с работой их внутренних биоритмов. О результатах исследования сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые проанализировали поведение насекомых, обитающих в тропических регионах, и сосредоточили внимание на их реакции на диоксид углерода — ключевой сигнал, по которому комары распознают потенциальную жертву. Согласно полученным данным, в утренние часы и в период перед закатом чувствительность Aedes aegypti к сходной концентрации CO2 значительно возрастает. Эти изменения совпадают с теми временными промежутками, в рамках которых комары чаще всего кусают людей.

Чтобы подтвердить роль биологических часов, исследователи изменили ген, регулирующий циркадные ритмы комаров. После мутации насекомые стали хуже воспринимать углекислый газ в утренние часы, что привело к снижению их пищевой активности. По словам авторов работы, это служит прямым доказательством того, что чувствительность к CO2 и поведенческие циклы Aedes aegypti зависят от внутренних часов организма.

Полученные данные, считают специалисты, могут стать основой для разработки новых подходов к контролю популяции Aedes aegypti. Поскольку этот вид остается одним из главных переносчиков опасных тропических инфекций, любое снижение его активности или численности способно иметь значимый эпидемиологический эффект.

Ранее ученые выяснили, что слюна комара может помочь в борьбе с вирусными инфекциями.

