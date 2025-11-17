Ученые выяснили, почему опасные комары активнее жалят по вечерам

Биологи из Колумбийского университета выяснили, что активность укусов у комаров Aedes aegypti — основных переносчиков денге, вируса Зика и чикунгуньи — напрямую связана с работой их внутренних биоритмов. О результатах исследования сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые проанализировали поведение насекомых, обитающих в тропических регионах, и сосредоточили внимание на их реакции на диоксид углерода — ключевой сигнал, по которому комары распознают потенциальную жертву. Согласно полученным данным, в утренние часы и в период перед закатом чувствительность Aedes aegypti к сходной концентрации CO2 значительно возрастает. Эти изменения совпадают с теми временными промежутками, в рамках которых комары чаще всего кусают людей.

Чтобы подтвердить роль биологических часов, исследователи изменили ген, регулирующий циркадные ритмы комаров. После мутации насекомые стали хуже воспринимать углекислый газ в утренние часы, что привело к снижению их пищевой активности. По словам авторов работы, это служит прямым доказательством того, что чувствительность к CO2 и поведенческие циклы Aedes aegypti зависят от внутренних часов организма.

Полученные данные, считают специалисты, могут стать основой для разработки новых подходов к контролю популяции Aedes aegypti. Поскольку этот вид остается одним из главных переносчиков опасных тропических инфекций, любое снижение его активности или численности способно иметь значимый эпидемиологический эффект.

