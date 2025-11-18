На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США соберут срочный брифинг из-за межзвездного объекта 3I/ATLAS

ИКИ РАН: NASA проведет брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS
true
true
true
close
AP

NASA проведет брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Там предположили, что во время брифинга будут представлены записи с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая работает на орбите вокруг Марса.

В ИКИ РАН добавили, что мероприятие будет открыто для представителей прессы, а его трансляция будет вестись на сайте агентства, YouTube и через стриминговый сервис Amazon Prime.

3I/ATLAS — межзвездный объект, который был обнаружен учеными в июле текущего года. Было установлено, что он прибыл в Солнечную систему из другой звездной системы.

Как рассказал инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов, данный объект может представлять собой «гигантский инопланетный корабль», попавший в Солнечную систему из-за возмущений гравитации. При этом специалист подчеркнул, что невозможно определить, от какой звезды прилетел 3I/ATLAS, так как ему уже несколько миллиардов лет.

Ранее россиянам рассказали, когда они смогут наблюдать 3I/ATLAS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами