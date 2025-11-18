В США соберут срочный брифинг из-за межзвездного объекта 3I/ATLAS

NASA проведет брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Там предположили, что во время брифинга будут представлены записи с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая работает на орбите вокруг Марса.

В ИКИ РАН добавили, что мероприятие будет открыто для представителей прессы, а его трансляция будет вестись на сайте агентства, YouTube и через стриминговый сервис Amazon Prime.

3I/ATLAS — межзвездный объект, который был обнаружен учеными в июле текущего года. Было установлено, что он прибыл в Солнечную систему из другой звездной системы.

Как рассказал инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов, данный объект может представлять собой «гигантский инопланетный корабль», попавший в Солнечную систему из-за возмущений гравитации. При этом специалист подчеркнул, что невозможно определить, от какой звезды прилетел 3I/ATLAS, так как ему уже несколько миллиардов лет.

Ранее россиянам рассказали, когда они смогут наблюдать 3I/ATLAS.