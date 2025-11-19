На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неочевидный способ снизить риск диабета

JTM: лечение корневых каналов снижает риск диабета
Depositphotos

Устранение апикального периодонтита — хронического воспаления у корней зубов — потенциально снижает риск метаболических заболеваний, включая диабет. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Translational Medicine (JTM).

В течение двух лет ученые наблюдали за состоянием здоровья 65 испытуемых. Образцы крови добровольцев регулярно анализировали с помощью ядерно-магнитной спектроса. Уже через три месяца после лечения корневых каналов у пациентов фиксировалось снижение уровней воспалительных маркеров и аминокислот, связанных с нарушением обмена веществ.

Спустя два года показатели глюкозы и липидов заметно улучшались, указывая на постепенное восстановление метаболического баланса. Также у испытуемых нормализовался уровень пирувата (пировиноградной кислоты) в крови.

Пируват представляет собой важный промежуточный продукт метаболизма клеток. Он участвует в реакциях превращения аминокислот, липидов, биологически активных веществ, обеспечивает многочисленные пути метаболизма белков, жиров и углеводов. Повышение уровня пирувата в крови может быть связано с различными состояниями и заболеваниями, среди которых болезни сердца и дефицит витамина В.

Исследователи также обнаружили тесную связь между микробиомом крови, бактериями из инфицированных корней зуба и общими изменениями в обмене веществ. Ученые отметили: локальные стоматологические воспаления оказывают системное влияние на организм.

